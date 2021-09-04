Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Son dakika gündem haberi: Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında yaşayan Gülseda Karagülle'nin sabah hareket etmediğini gören ev arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Karagülle'nin cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
Öte yandan evde uyuşturucu kullanım aparatlarının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin