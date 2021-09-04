Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katında yaşayan Gülseda Karagülle'nin sabah hareket etmediğini gören ev arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Karagülle'nin cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

Öte yandan evde uyuşturucu kullanım aparatlarının bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Antalya'da 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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