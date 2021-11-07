Son dakika haber | Antalya'da "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" farkındalık etkinliği

ANTALYA (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı ( Lösev ), Antalya'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

Konyaaltı Sahili'ndeki programa iyileşen çocuklar, aileleri, vakfın bağışçıları ve gönüllüleri katıldı.

Etkinlik büyükşehir belediyesi önünden hareket eden LÖSEV gönüllüleri ve vatandaşlardan oluşan kortej ile başladı.

Muratpaşa ilçesinde dolaşan kortej, Konyaaltı Sahili'nde oluşturulan etkinlik alanında son buldu.

"Maskemi atarım hayalime koşarım" sloganıyla çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği etkinlikte, müzik ve dans gösterileri eşliğinde eğlenen çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Vakfın Antalya İl Koordinatörü Ercan Karalar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yapılan farkındalık etkinliklerine destek veren katılımcılara teşekkür etti.

LÖSEV'in çocuklara yönelik faaliyetlerine her geçen gün daha da büyük bir çabayla devam ettiğini dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

"Hepimizin bir hayali var. Bizimde hayalimiz çocuklarımızın yüzünü güldürmek, geçirdiğimiz salgın sürecinin sonrasında en az kayıpla hayata devam etmelerini ve hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Hafta boyunca çocuklar için sayısız etkinlik düzenledik. Onları hayallerine yaklaştırmak için çabaladık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Antalya'ya Ankara bulunan kampüsümüzden kurmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedeflerimiz büyük, sizlerin desteğiyle çok güzel işler başaracağız."

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