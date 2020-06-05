Son dakika haber... Antalya'da 1676 litre kaçak alkol ele geçirildi Gelen son dakika haberine göre Antalya'da düzenlenen operasyonda 1676 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 1676 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üretilen kaçak içkilerin market, büfe ve tekel bayilerine satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen operasyonda 1676 litre kaçak alkol, 675 boş alkol şişesi ile çok sayıda alkol etiketi, şişe kapağı ve tank ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA