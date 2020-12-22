Son dakika haber: Antalya'da 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu
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Son dakika haber: Antalya'da 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

22.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:52
Son dakika haber: Antalya'da 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Mersin'de bulundu.

Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Mersin'de bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve yerel medyada "15 yaşındaki Naz isimli arkadaşımız kayıp" başlığıyla yayımlanan haberlerde ismi geçen çocukla ilgili annesi A.D. tarafından Bahçelievler Polis Merkezi'ne 19 Aralık'da kayıp başvurusu yapıldığı belirtildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda M.N.A'nın Mersin'de olduğu tespit edildi.

Toroslar ilçesindeki bir evde bulunan çocuğun, Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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