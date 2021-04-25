Son dakika haberleri! Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri: ANTALYA'da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
ANTALYA'da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde Selami Gökgöl'e ait çekirge üretim merkezinde çıktı. Merkezde yer alan fanlardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, çekirge üretim merkezinde hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN