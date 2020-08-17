Son dakika haber! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı Son dakika gündem haberi: ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da evlerinde karantinaya alındı. Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cumartesi günü boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada koronavirüs testi yapılan Böcek'in sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp evlerinde karantinaya alındı. Başkan Böcek'in yakın temaslı koruma ekibi ve özel kalem çalışanlarının da karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucunu dün gece yarısı sosyal medya hesaplarından duyuran Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu bildirdi. Böcek açıklamasında şu ifadeye yer verdi: "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle."TÜREL'DEN BÖCEK'E 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJIBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel, 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Başkan Böcek'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan eski başkan Türel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Maske, mesafe, hijyen. Lütfen dikkat edelim. Nerde ve ne zaman karşılaşırız bilmek mümkün değil. Koronavirüs testi pozitif çıkan Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."Başkan Böcek'in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bu sabah belediye binasında ilaçlama yapıldı.

Kaynak: DHA