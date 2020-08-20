Son dakika haber | ANTALYA Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü
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Son dakika haber | ANTALYA Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberleri... Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldüAZERİ suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da bir otelde yemek yerken yakın arkadaşı tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

20.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:53

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü

AZERİ suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da bir otelde yemek yerken yakın arkadaşı tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalandı.

Olay, dün gece Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın bir erkek arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen Nadir Salifov, kurtarılamadı. Nadir Salifov'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya- Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'Kalp' lakaplı Nadir Salifov'un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran 'Lotu Guli' mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor. Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor. Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.

SALİFOV'A YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI İÇİN GELDİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

3 Şubat 2020'de İstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtilmişti. Polisin bu operasyonda şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansımıştı.

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Son dakika haber | ANTALYA Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: DHA

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