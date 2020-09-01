Son dakika haber: ANTALYA 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı
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Son dakika haber: ANTALYA 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika habere göre 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandıMANAVGAT- Akseki yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Son dakika haber: ANTALYA 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı
01.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:10

2 otomobilin çarpıştığı kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı

MANAVGAT- Akseki yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Manavgat-Akseki Karayolu Çavuşköy mevkiinde meydana geldi. Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Erdem Güzel'in kullandığı 07 EZ 837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek, Akseki istikametine gitmekte olan Necla Ağaoğlu'nun kullandığı 06 JN 413 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada 07 EZ 837 plakalı otomobilin sürücüsü Erdem Güzel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Güzel, Havva Güzel ve Elif Güzel yaralandı. Yaralılar 112 ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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