Son dakika haber! Antakya'da ev yangını Bir son dakika haberine göre Antakya'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Emek Mahallesi'ndeki evin oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA