Son dakika haber: Antakya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bir son dakika haberine göre Antakya'da çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
31.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:34
Antakya'da çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hanyolu Mahallesi yakınlarında çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Antakya Orman İşletme Ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA