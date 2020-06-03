Son dakika haber... Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor

Gelen son dakika haberine göre İzmir Karaburunlu Ali Tokaç'ın geçen hafta yıldırım düşmesi sonucu annesiz kalan 20 oğlağını İzmir Büyükşehir Belediyesi sahiplendi.

Son dakika haber... Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor
03.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:47

İzmir Karaburunlu Ali Tokaç'ın geçen hafta yıldırım düşmesi sonucu annesiz kalan 20 oğlağını İzmir Büyükşehir Belediyesi sahiplendi. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alınan oğlaklar büyüdükten sonra yeniden Karaburunlu üreticilere teslim edilecek.

21 Mayıs tarihinde yıldırım düşmesi sonucu Karaburun Yaylaköy'de geçimini hayvancılık yaparak sürdüren Ali Tokaç'ın 69 keçisi telef oldu. Tokaç'ın yaptığı yardım çağrısına kulak veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerini harekete geçirerek 69 keçisini kaybeden Tokaç'ın annesiz kaldıkları için bakamayacağını söylediği 20 oğlağını Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na getirdi. 21 gün karantina odasında bakılacak oğlaklar, karantina süresinin ardından Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda kendileri için hazırlanan kapalı ve açık alanın bulunduğu bölüme alınacak. Oğlaklara en güzel şekilde bakacaklarını belirten Sasalı Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, annesiz kalan oğlaklara en güzel şekilde bakılacağını ve gelişimlerini tamamladıklarında Karaburunlu üreticiye verileceğini ifade etti.

"Başkanımız bu işe el attı, yardımını esirgemedi"

69 keçisi yıldırım çarpması sonucu telef olan Ali Tokaç isimli vatandaş da İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekten dolayı mutluluğunu ifade etti. Tokaç, "Yıldırım çarpması sonucu 69 keçimiz telef oldu. Başkanımız da sağ olsun bizi yardımsız bırakmadı. 69 hayvanın 20 tanesinin oğlağını sahiplendi. Onların emzirileceğini söylediler. Bizim için çok meşakkatli bir işti bu. Başkanımız da bu işe el attı, yardımını esirgemedi. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir bunları bizden alıp, besleyip, büyütüp tekrar geri gönderecek. O da ayrıca bizi sevindiriyor. Hayvanlarımızdan ayrılmayacağız, tekrar birlikte olacağız" dedi.

Bakımları titizlikle yapılıyor

Sasalı Doğal Yaşam Parkı Veteriner Hekimi Vasfiye Erdem tarafından titizlikle gözetim altında tutulan oğlaklar, annelerinin yokluğunda anne sütüne yakın olarak hazırlanan özel sütle besleniyor. Bazı sağlık sorunları da burada giderilen oğlakların bakımı sürerken, 21 günlük karantina süresinin ardından yavrular, kendileri için hazırlanan kapalı ve açık alanın bulunduğu bölüme alınacak.

Tüm muayeneleri tamam

Oğlakların bakımı hakkında açıklama yapan Sasalı Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, bakım sürecini titizlikle yürüttüklerini söyledi. Afşin, "Karaburun'un bir yayla köyündenyıldırım çarpması sonucu 69 keçi telef olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde bize gelen talimatlar sonucu biz de annesiz kalan bu 20 keçi yavrusuna kapılarımızı açtık. Dünyada olmazsa olmazlardan birisi de anne sütüdür. Biz onları anne sütüne en yakın olan besinlerle beslemeye çalışıyoruz. Bu 20 yavrumuzun bakımını üstlendik. Yavrular burada veteriner hekim arkadaşlar tarafından muayene edildi. Daha sonra da vitamin takviyesi yapıldı. Üç tane çok küçük yavrumuz var. Onları da sütle besliyoruz. Buradaki daha büyük 17 oğlağı da yonca vererek besliyoruz. Bu yavrular gelişimlerini tamamladıktan sonra köylüye verilecek" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Haber
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Hükümetin 'cinsel ilişki yasağı' İngiltere'de alay konusu oldu
Hükümetin "cinsel ilişki yasağı" İngiltere'de alay konusu oldu
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Trump, New York yönetimine ateş püskürdü: Ayak takımı ve zavallılar sizi paramparça ediyor
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Altun Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Birce Akalay Şahan Gökbakar Çağlar Çorumlu Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Annesiz kalan oğlakların bakımı Doğal Yaşam Parkı'nda sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:47:50. #1.14#
title