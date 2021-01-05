Son dakika haber: Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'da
05.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:28
Edinilen son dakika gelişmesine göre SPOR Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'daİbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHABeşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın cenaze töreninin ardından İstanbul'a döndü.
SPOR Annesini son yolculuğuna uğurlayan Aboubakar, İstanbul'daİbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHABeşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın cenaze töreninin ardından İstanbul'a döndü.Aboubakar, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Maobeal Alice Aboubakar'ı, ülkesi Kamerun'da son yolculuğuna uğurladı. Golcü futbolcu, bugün öğle saatlerinde de İstanbul'a döndü.
Havalimanından ayrılan Aboubakar, koronavirüs testi için kulüp tesislerine geçti. Siyah-beyazlı futbolcunun, Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı