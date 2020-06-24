Son dakika haber | Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya çıktı
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Son dakika haber | Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, Mehmet Hamamcı'ya (62), annesini götürdüğü hastanede, ateşi yüksek çıkması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Son dakika haber | Annesini hastaneye götürdü, koronavirüs olduğu ortaya çıktı
24.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:32

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, Mehmet Hamamcı'ya (62), annesini götürdüğü hastanede, ateşi yüksek çıkması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eşi ve annesine yapılan testler de pozitif çıkan Hamamcı, "Sağlıkçıların belirttiği kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Annesinin sözünü dinlemeyen çocuklar gibi olmayalım. Verilen kurallara uyalım, ne kaybederiz?" dedi.

Saadet Partisi Emet İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, annesi Ayşe Hamamcı'yı (87)  rahatsızlanması üzerine hastaneye götürdü. Girişte yapılan ateş kontrolünde hem annesinin hem de kendisinin ateşi yüksek çıktı. Hamamcı ile annesine yapılan Covid-19 testileri pozitif çıktı. Eşi Güler Hamamcı'nın (57) da yapılan test ile viürs taşıdığı saptandı. Mehmet Hamamcı ve eşi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, annesi ise Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'HİÇ BİR BELİRTİ YOKTU, TESTİM POZİTİF ÇIKTI'Yaklaşık 1 haftadır pandemi servisinde tedavi gören Hamamcı, herhangi bir belirti görülmeden normal hayatına devam ettiğini ancak hastanedeki ateş kontrolü sonrasında koronavirüs olduğunu öğrendiğini söyledi. Hamamcı, "Annem rahatsızlandığı için gittiğimiz hastanenin girişinde ateş ölçerle kontrol edildik. Ateşlerimiz yüksek çıktı. Önce tahlil için kan alındı ardından sonra akciğer filmi çekildi.  20 saat sonra sonuçlar pozitif geldi. Eşimin testi de pozitif çıktı. Eşimin, 'Dikkat et'  uyarılarını 'Bir şey olmaz, sen korkma' diyerek, geçiştirirdim. Şimdi eşimle hastanede yatıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve sağlıkçıların belirttiği kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.

Hastane odasında çektiği video ile uyarılarda bulunan ve koronavirüs tedavisi sırasında çok uykusuz kaldığını ifade eden Mehmet Hamamcı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi. Ateş ve öksürük şikayetlerinin hafife alınmaması gerektiğini, hayati önem taşıdığını belirten Hamamcı, "Uykusuz gecelerin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ağrıların ne kadar dayanılmaz olduğunu biliyorum. Onun için dikkat edilmesi gerekiyor.  Hafife almamak lazım, kurallara uymak lazım. Çareye bakıp, ihmal etmemek lazım. İnanın kemiklerimden etlerimin döküldüğünü hissediyorum. Grip olsa da başımızın üstüne koysak. Hastane odasında geceleri hiç uyumadan sabaha kadar gezdiğim günler oldu. Allahtan doktorlar ağrı kesicilerle uyumamızı sağlıyorlar. Bunlara rağmen yine çok iyiyim. Nefes darlığı çekmiyorum. Baş ağrım, öksürüğüm yok. Ama vücudum dökülüyor. Eşimin astım rahatsızlığı dolayısıyla zorlu geçiyor. Allah'ın izniyle hepimiz iyi olacağız. Kurallara uyalım, maskemizi takalım. Annesinin sözünü dinlemeyen çocuklar gibi olmayalım. Verilen kurallara uyalım, ne kaybederiz? Uymazsak işte böyle sağlığımızı kaybederiz. Ben gibi çile çekmemeleri için halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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