Son dakika haber... Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı
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Son dakika haber... Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, gözaltına alındı.

Son dakika haber... Annesi ve erkek kardeşini öldüren Hatay Vali Yardımcısı gözaltına alındı
12.08.2020 01:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 02:40

Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'yi tabancayla öldüren Tolga P'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli Tolga P, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.

Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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Kaynak: AA

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