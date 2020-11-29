Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti

29.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:13
Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberler... MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut (45), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut (45), hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un annesi Fadime (67) ve kardeşleri Murat (37) ile Selda Karabulut (40) da koronavirüs nedeniyle geçen günlerde  hayatını kaybetmişti.

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım'da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım'da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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Murat Karabulut'un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut da hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut'un ölümüyle, aynı aileden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayıdı 4'e çıktı.ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİEşini, kayınvalidesini ve 2 görümcesini kaybeden Murat Karabulut'un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti.

Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haber! Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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