Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu

Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'in Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evlerinde boğularak öldürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde Zeynep V. (29) evlerinde boğularak öldürüldü. Olay ardından genç kızın annesi A.V. polise gidip "Kızımı boğarak öldürdüm" diyerek teslim oldu. Zeynep V.'nin babası ve kardeşi de gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Laleli Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.V., kızı Zeynep V.'yi boğarak öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine A.V.'nin evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep V.'nin cesedi ile karşılaştı. A.V. gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep V.'nin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep V.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Zeynep V.'nin babası S.V. ile kardeşi Ö.V.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, A.V'nin tartıştığı kızı Zeynep'i boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu
Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu
Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu
Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Beşiktaş Çarşı'da, taraftarlar sokağa indi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu; evde Zeynep'in cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:50:21. #1.15#

title