Son dakika haber... Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü
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Son dakika haber... Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü

Son dakika haber... Anne ile oğlu 1 saat arayla koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 saat arayla yaşamını yitirdi.

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Anne oğul memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ardından annesi Nazmiye Çelik de koronavirüsten rahatsızlanıp, aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Neşet Çelik bugün saat 07.00 sıralarında  Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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