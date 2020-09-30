Son dakika haber: Ankete göre ABD'de Kovid-19 salgınında çocuklu hanelerin yüzde 61'i maddi sıkıntı yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ankete göre ABD'de Kovid-19 salgınında çocuklu hanelerin yüzde 61'i maddi sıkıntı yaşadı

30.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 20:56
Son dakika haber: Ankete göre ABD'de Kovid-19 salgınında çocuklu hanelerin yüzde 61'i maddi sıkıntı yaşadı

Son dakika haberi... NEW ABD'de yapılan bir ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çocuklu hanelerin yüzde 61'inin ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı belirlendi.

NEW ABD'de yapılan bir ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında çocuklu hanelerin yüzde 61'inin ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı belirlendi.

Robert Wood Johnson Vakfı, Harvard T.H. Chan Sağlık Okulu ve NPR tarafından gerçekleştirilen ankette, ülkedeki çocuklu hanelerin ciddi finansal zorluk yaşadığı, bunların başında da Latin ve siyahi ailelerin geldiği kaydedildi.

Ankete katılan 3 bin 400'den fazla yetişkinden Latin aileler yüzde 86 ile en fazla ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten kesim olurken, Latinleri yüzde 66 ile siyahi aileler izledi.

Çocuklu beyaz ailelerde ise ekonomik sıkıntı yaşayanların oranı yüzde 50 civarında çıktı.

Anketin temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo İlham Aliyev Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Mert Fırat Ebru Şallı Ajda Pekkan
Spor Sörloth Samatta Can Bartu Ryan Babel Ali Palabıyık
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ankete göre ABD'de Kovid-19 salgınında çocuklu hanelerin yüzde 61'i maddi sıkıntı yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 21:03:08. #1.15#
title