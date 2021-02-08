Son dakika haber... Ankara'yı 'Hitit Güneşi' oyunuyla tanıtacaklar

YAŞAR Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Mert Aladağ ile arkadaşı Furkan Ağca Ankara'nın tanıtımı için düzenlenen 'Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nda kentin müzelerini, tarihi yapılarını ve simgesel önem taşıyan yapılarını inceledikleri 'Hitit Güneşi' isimli oyunlarıyla birincilik kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Mert Aladağ, liseden arkadaşı Furkan Ağca ile birlikte geliştirdiği 'Bilgelik Yolunda' adlı oyunla Ankara Kalkınma Ajansı'nın, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde düzenlediği Matematik Eğitimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı.

ÜNİVRESTİDEN GENÇ MUCİTE DESTEKYaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva da geleceğe yönelik hayallerini gerçeğe dönüştürmesini kolaylaştırması için Mustafa Mert Aladağ ile Furkan Ağca'ya destek verdi. Çalışmalarını, 'G.A. Software' ismiyle kurdukları ofisle Minerva'da sürdüren Mustafa Mert Aladağ ve Furkan Ağca'nın, bu dönem yeni bir başarılı çalışmayı daha gerçekleştirdikleri bildirildi. İki arkadaş, üç kurumun iş birliğiyle Ankara'nın tanıtımı için düzenlenen 'Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması'nda, 'Hitit Güneşi' isimli oyunlarıyla birinci oldu.'HİTİT GÜNEŞİ, ANKARA'NIN TARİHİNİ ANLATIYOR'Aladağ ve Ağca, ilk oyunları 'Bilgelik Yolunda' ile ilkokul öğrencilerinin kitaplara ilgisini artırıp matematiği oyunla öğretecek bir hikaye ile yola çıktıklarını belirtti. Ankara'nın simgelerinden 'Hitit Güneşi' ismini verdikleri yeni oyunda ise başkentin müzelerini, tarihi yapılarını ve simgesel önem taşıyan yapılarını incelendiklerini anlatan Aladağ ve Ağca, "Oyunda, bu tarihi yapıların ve önemli yerlerin inşasını gerçekleştirdikten sonra değerli bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu bilgiler ışığında da ilgili yapıyı, sanal tur ile oyuncuya gezdirerek yapı hakkında daha detaylı bilgiler edinmesini ve tarihini daha yakından tanıması imkanını sunuyoruz. Daha önce geliştirdiğimiz oyunlar gibi 'Hitit Güneşi' oyunumuzda da eğitici üslupla Ankara'mızı tüm ülkeye, tanıtacak bir oyun için çabaladık. Kısa sürede katıldığımız iki yarışmadan da birincilik almanın gururunu yaşıyoruz" dedi. 'Hitit Güneşi' oyununun önümüzdeki hafta itibari ile mobil telefonlara indirileceği öğrenildi.HEDEFLERİ; DÜNYAYA AÇILMAK

Mustafa Mert Aladağ, gelecekte kurucusu olduğu G.A. Software'i şirketleştirmek istediklerini de ifade etti. Bunun için ilk adımı üniversitenin 'Kuluçka Merkezi Minerva'da ofis kurarak attıklarını kaydetti. Aladağ, "Mobil oyun sektörü için oyunlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sektörde büyük ilgi toplayan 'hyper casual' oyun türü üzerinde çalışacağız. Amacımız, öncelikle ülkemizdeki oyun sektörüne katkı sağlayıp şirketleşip daha sonra da yüksek kalitede projelerle küresel oyun sektöründe büyük işler başarmak. Aldığımız ödüller bize moral ve ilerisi için umut veriyor. Tüm oyunlarımız ve uygulamalarımızın hem hikayeleri hem de tasarımı bize ait. Ekibimizi de genişletiyoruz. Ben ve Furkan Ağca'nın yanı sıra tasarım ve kodlama için Rukiye İrem Sarısoy da ekibimize katıldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı