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Son dakika haber... Ankara'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Ankara'ya şehit ateşi düştü

Son dakika yerel haberi: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu.

ANKARA (İHA) - Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehidin, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Barış Pınarı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaşırken, evi Türk bayraklarıyla donatıldı. - ANKARA

Son dakika haber... Ankara'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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