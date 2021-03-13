Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı

13.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:21

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı -Saatler sonra taburcu edilen Vali Şahin yolculuğuna devam etti -Ankara Valisi Vasip Şahin: -"Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü.

Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı

-Saatler sonra taburcu edilen Vali Şahin yolculuğuna devam etti

-Ankara Valisi Vasip Şahin:

-"Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah"

SAKARYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ziyaretinde bulunmak amacı ile İstanbul'a gitmek için yola çıkan Ankara Valisi Vasip Şahin, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Sakarya'da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Saatler sonra taburcu edilen Vali Şahin, yolculuğuna devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat etmesi sonrasında taziye ziyareti için İstanbul'a gitmek için yola çıkan Ankara Valisi Vasip Şahin, yolda rahatsızlandı. Vali Şahin, tedbir amaçlı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Vali Şahin, kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Vali Şahin, daha sonra hastane başhekimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek İstanbul yolculuğuna devam edeceğini belirtti.

Hastaneden çıkarken sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Zahmet ettiniz ama ciddi bir durum yok. Herhalde yediğim bir şey dokundu. Yoldan geçerken de hastaneye uğradım. Sağ olsun başhekimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız benimle yakından ilgilendi. Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ben tekrardan başhekimimize, hekimlerimize özellikle de emniyet müdürümüz ve sayın valimize ilgileri için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: Ankara Valisi Şahin, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA

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