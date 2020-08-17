Son dakika haber: Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu...
Son dakika habere göre Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi.
17.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:42
Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA