Son dakika haber: Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu... Son dakika habere göre Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi.

Ankara Valiliği: "Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olarak belirlenmesi ile toplu yemek verilmesinin yasaklanmasına, diğer ayrıntı ve usullerin kaymakamlıklarca belirlenmesine karar verildi." - ANKARA Kaynak: İHA