Son dakika haber! Ankara Valiliği, OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu
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Son dakika haber! Ankara Valiliği, OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

09.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:44
Son dakika haber! Ankara Valiliği, OSB'lerin mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının azaltılması amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip S¸ahin bas¸kanlıgˆında olagˆanu¨stu¨ toplanarak gu¨ndemindeki konuları go¨ru¨s¸tüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 30 Ağustos'tan itibaren sağlık ve güvenlik personeli hariç, hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, 11 Eylül'den itibaren de mesai saatlerinin 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 olarak dört farklı şekilde uygulandığı hatırlatıldı.

Buna ilave olarak salgının yayılmasının azaltılması amacıyla Ankara'da faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 16 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenmesine karar verildiğini kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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