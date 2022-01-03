Son dakika haber! Ankara Valiliği'nden sel, çığ ve su baskını uyarısı - Haberler
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Son dakika haber! Ankara Valiliği'nden sel, çığ ve su baskını uyarısı

Son dakika haber! Ankara Valiliği'nden sel, çığ ve su baskını uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği'nden sel, çığ ve su baskını uyarısıANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığında hissedilir derecede artış yaşanacağı belirtilerek, "Mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin...

Ankara Valiliği'nden sel, çığ ve su baskını uyarısı

ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığında hissedilir derecede artış yaşanacağı belirtilerek, "Mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir" denildi.Ankara Valiliği, son zamanlarda hava sıcaklığının artacağını ve mevcut kar örtüsünde hızlı erime yaşanmasının beklendiğini ifade ederek vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Ocak Salı gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmekte olup yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,


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Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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