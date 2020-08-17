Son dakika haber! Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün,...
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Son dakika haber! Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün,...

Son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

Son dakika haber! Ankara Valiliği:
17.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:29

Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün,... - Ankara
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