Son dakika haber! Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün,...
Son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.
17.08.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:29
Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi." - ANKARA
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Kaynak: İHA