Son dakika haber! Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün,... Son dakika haberlerine göre Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi.

Ankara Valiliği: "Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verildi." - ANKARA Kaynak: İHA