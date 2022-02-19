Son dakika haber... Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı "İhaleye Fesat" operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı "İhaleye Fesat" operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA - İhalelere fesat karıştırma suçu işi işlediği tespit edilen 14 şüpheli şahsa yönelik Ankara merkezli iki ilde gerçekleştirilen "İhaleye Fesat" isimli operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihaleye fesat karıştırarak haksız kazanç elde eden 14 şüpheliyi tespit etti. Yaptıkları 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, Ankara ile Elazığ illerinde düzenledikleri ve "İhaleye Fesat" adını verdikleri eş zamanlı operasyonla 12 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tehdit ve baskıyla 100 bin lira elde ettikleri öğrenildi

Şüphelilerin birçok şahsı tehdit ve baskı unsurlarıyla korkutarak yaklaşık 100 bin lira haksız kazanç elde ettiği ve kendileri dışında ihaleye girmek isteyen mağdurları tehdit ederek girmelerini engellediği tespit edildi. Bazı mağdurların ise ihaleye girmelerine müsaade edip, ihaleyi aldıktan sonra zorla paralarına el koydukları ve elde ettikleri paraları bölüşürken kendi aralarında da sürtüşmeler yaşandığı öğrenildi.