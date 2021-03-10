Son dakika haber | Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 12 ByLock kullanıcısı yakalandı
Son dakika habere göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12'si, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12'si, Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin dijital haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 15 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı