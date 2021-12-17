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Son dakika haber! Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Son dakika haber! Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

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