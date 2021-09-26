ANKARA (DHA) - Ankara merkezli 20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı

ANKARA merkezli 20 ilde düzenlenen 'Benjamin' isimli sahte para operasyonunda 'Azat' kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu piyasaya sahte para süren bir suç örgütünün izine ulaştı. Ekipler, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından 116 kişilik örgüte, 24 Eylül sabahı operasyon düzenledi.

Ayrıca sahte para basılan ev ile paraları piyasaya sürdükleri kıraathanenin bulunduğu sokakta gözcülerin olduğu tespit edildi. Örgüt lideri Ensari V.'nin kendini 'para uzmanı' olarak tanıttığı, müşterilerine piyasaya sürdüğü sahte paraların 2020 model para sayma makineleri ile eski ATM'lerden geçtiği vaadinde bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemede sahte paraların para sayma makineleri ile eski tip ATM'lerden geçtiği saptandı. Bu yöntemle örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.