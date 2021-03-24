Son dakika haber | ANKARA-Mağazalardan çaldığı kıyafetleri internette satan kadın tutuklandı

Mağazalardan çaldığı kıyafetleri internette satan kadın tutuklandı

ANKARA'da, lüks mağazalardan çaldığı pahalı kadın kıyafetlerini internet sitelerinde satan I.C. adı kadın, polis tarafından suçüstü yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki lüks mağazalarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Mağazaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin I.C. isimli kadın olduğunu belirledi. Kıyafetleri alırken kameraya yansıyan ve polis tarafından takibe alınan I.C, hırsızlık için girdiği mağazada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde soyunma kabinine giren I.C.'nin, elbiselerin üzerindeki alarmları makasla keserek çantasına koyduğu ve daha sonra mağazadan ayrıldığı görüldü. Emniyete götürülen I.C.'nin üst aramasında 2 makas, evinde yapılan aramada ise 13 kıyafet ele geçirildi. I.C.'nin, çaldığı kıyafetleri internet siteleri üzerinden sattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı