Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi

Son dakika haberleri... Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi (2)ÖRNEK UYGULAMAMilli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu' iş birliği protokolü kapsamında okullarda alınması...

27.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:04

Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi (2)

ÖRNEK UYGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Klavuzu' iş birliği protokolü kapsamında okullarda alınması gereken kurallar, Çankaya İlkokulu'nda örnek uygulama ile anlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli İş Güvenliği Uzmanı Gülnur Tuzcu, klavuzdaki kuralların okullarda nasıl uygulanacağını aşama aşama göstererek anlattı.

ATEŞ ÖLÇÜLECEK, ELLER DEZENFEKTE EDİLECEK

Okulun girişinde ateş ölçümü yapılacağını belirten Tuzcu, "Kapıdan girdiğimiz andan itibaren ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ateşleri ölçülecek. Daha sonrasında hijyen noktasından ellerimizi dezenfekte ederek içeri giriyoruz. Hijyen paspasında ayaklarımızı dezenfekte ediyoruz" dedi. Okuldaki çöp kutularının kapaklı ve el değmeyecek şekilde pedallı olacağını söyleyen Tuzcu, "Sosyal mesafe ile ilgili birtakım uyarılarımız var, okulumuzun birçok yerinde bu uyarılar mevcut. Çocuklarımız bunlarla ilgili zaten bilgilendirilecekler, okullar açılır açılmaz oryantasyona tabi tutulacaklar. Şu anda anonsları duyuyorsunuz, sesli anonslarda çocuklarımıza maske nasıl takılır, sosyal mesafe nasıl korunur, sosyal mesafeyi koruyarak nasıl sıralarına oturacakları ile ilgili bilgilendirmeler var. Bunlar teneffüste hemen zil çalar çalmaz dönmeye başlayacak, çocuklarımız bunlara uygun bir şekilde hareket edecekler" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SIRA DEĞİŞTİRMEYECEK

Öğrencilerin sınıfta yer değişikliği yapamayacağına işaret eden Tuzcu, "Her öğrenci için ayrı yer belirlendi. Yani bu çocuğumuz sürekli bu sıraya oturacak, geldiği zaman sırası belli olacak, yer değişikliği yapılmasını istemiyoruz. Sıralarımızda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ve çapraz oturma düzeni planlandı" bilgisini paylaştı. Sınıf mevcudundaki değişikliğe de dikkat çeken Tuzcu, "Sınıf mevcutları olabildiğince asgari seviyede, yarıya indirilerek bu şekilde planlanacak. Çeşitli senaryolar üzerinde zaten çalışılıyor. En sağlıklısı olan neyse bu senaryolar içerisinde bunlar uygulanacak. Belki birkaç senaryo bir arada uygulanacak. Çocuklarımız seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Fiziki kapasitenin, öğrenci sayısının çok önemi var. Bu senaryolar içerisinde okul mevcutları en kalabalık ya da fiziki şartları yetersiz olan okullarımızın hepsi en ideal şartlarda eğitim verecekleri şekilde düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER ÖĞRETMENLER ODASI DIŞINDA OLACAK

Öğretmenler odasındaki oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralına göre değiştirildiğini söyleyen Tuzcu, "Anons sistemlerimiz geliştirilecek, öğretmenlerimize yönelik de birtakım anonslarımız olacak. Bunlar zaman içerisinde daha çok oturacak. Öğretmenler odasında koltuklarımızı olabildiğince aralıklı şekilde yerleştirdik. Buradan öğrenci ve dışarıdan herhangi bir ziyaretçi girişini önlemeye yönelik tedbirler alınacak. Yani ziyaretçi, veli, öğrenci diyalogları, görüşmeler olabildiğince sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oda dışarısında gerçekleştirilecek. Seyreltilmiş bir eğitim planı yapıldığı takdirde tabii ki öğretmenlerimizin de ona göre ders programları planlanacaktır" dedi.

İş güvenliği uzmanı Tuzcu, çalışan personel sayısının da seyreltilmiş sınıf uygulamasına göre azaltılacağını ifade ederek, "Bizim için önemli olan sadece öğrenciyi seyreltmek değil aynı zamanda personeli de bu konuda daha izole tutabilmek daha sağlıklı çalışmalarını sağlamak. Önemli olan bu" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Güncel
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti Güncel
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı 3. Sayfa
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin Güncel
Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3....
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mensur Işık İlhan Cihaner Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Kerem Bursin Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Futbolcu Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... ANKARA Koronavirüs önlemlerini alan okullara 'okulum temiz' belgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 19:07:17. #1.15#
title