Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer
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Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer

19.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:32
Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü'nden üç transfer

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadrosuna üç futbolcu daha kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadrosuna üç futbolcu daha kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Kocaelispor'dan 17 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman ile 4,5 yıllık, Modafen FK'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunahan Birinci ve Mamak FK'den 21 yaşındaki kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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