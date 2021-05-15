Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı
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Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı

Ankara Kalesi, Filistin'e destek için ışıklandırıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | 3. Sayfa

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugüne kadar Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında durduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, bugüne kadar Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında durduklarını ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak amacıyla ışıklandırılan Ankara Kalesi'ne Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri ile "Şehitler kalesi boş değil" ve "Kudüs özgür olana dek kıyamdayız" yazıları yansıtıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın, bir asra yakındır "terör şebekesi Siyonistler"in işgali altında olduğunu söyledi.

"İsrail bir terör devletidir ve İsrail'in barbarlığını bütün dünya bildiği halde, ölenler sadece Müslüman olduğu için bu vahşete sessiz kalmaktadır." diyen Özcan, bu insanlık vahşetine ve zulme "dur" diyen, tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumanın, her bir Müslüman'ın boynunun borcu olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı, aynı zamanda bizlere yapılmıştır. Çünkü Kudüs demek, Kahire demektir, Kudüs demek, Şam demektir, Halep demektir, Kudüs demek, Mekke, Medine demektir, Kudüs demek, Ankara demektir. Kudüs, Müslümanların göz bebeğidir, Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir. Terör devleti İsrail, ilk kıblemize, Mescid-i Aksa'ya her sene ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırılara maalesef bu ramazan ayında ve bayramında da devam etmiş, tüm Müslümanlara savaş açmış ve insanlık suçu işlemiştir. Bu insanlık suçunu işleyenlere sessiz kalanlar, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in söylediği gibi 'Haksızlık karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır.' Biz Ankara'dan tüm dünyaya haykırıyoruz, bu zalimliğe susmayacağız, birileri gibi sessiz kalmayacağız. Türkiye olarak bu zulmü reva görenlere ve sessiz kalanlara tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Filistinli kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında durduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İslam'ın kalesi Türkiye, Türkiye'nin kalesi Ankara ve Ankara Kalesi'nden Filistinli kardeşlerimize selam olsun."

İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını ifade eden Özcan, tüm insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi, harekete geçmeye, bu yaşanan insanlık zulmüne tepki vermeye ve bunu durdurmaya çağırdı.

Özcan, "Tüm dünya bilsin ki Kudüs, Müslümanlarındır. Filistin, Müslümanlarındır. Filistin asla yalnız değildir. Kudüs, özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. Kudüs özgür oluncaya kadar bizler kendimizi özgür hissetmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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