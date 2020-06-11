Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

Son dakika genel haberi... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 90 yapının restorasyon çalışmalarına başladı.

11.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:25

Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 90 yapının restorasyon çalışmalarına başladı. Proje kapsamında İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale Sokakları dokularına uygun olarak inşa edilerek turizme kazandırılacak. Ankara Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'nde estetik dokunuşlarla tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için hazırladığı 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' için restorasyon çalışmalarına başladı.

Başkent'in değerleri gün yüzüne çıkıyor

İhalesi tamamlanan ve yer tesliminin yapıldığı Ankara Kalesi 1. etapta restorasyon çalışmalarına öncelikle boş ve yıkılma tehlikesi olan binaların yer aldığı İstek Sokak'tan başlandı.

Çatı ile başlanan tadilatlar kapsamında büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Başkent'in değerlerinin gün yüzüne çıkarıldığı Ankara Kalesi'nde Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek. Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak.

Turizmi canlandıracak proje

Ankara'da tarihi ve turistlik yerleri cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki çalışmalarla Başkent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

2 bin yıllık geçmişe sahip olan kalede sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilecek. İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale Sokaklarında gerçekleştirilecek sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandığında kent tarihi de gün yüzüne çıkacak.

Asırlık kalede çicekler açarken, güvenlik de üst seviyeye çıkarılıyor

Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak ziyaretçilere açılan Ankara Kalesi, rengarenk çiçeklerle misafirlerini karşılıyor.

ANFA Genel Müdürlüğü kale içerisinde yaz mevsimine uygun peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, denetim ve güvenliğin artırılması amacıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı da At Pazarı Sokağı'nda yeni zabıta noktasının inşaatına başladı.

Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Haber
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Haber
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
İçki şişesini çalıp, pantolonuna sokan hırsız yakayı ele verdi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mariah Carey Yasmin Erbil Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Türk Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 21:25:34. #1.14#
title