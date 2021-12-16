Son Dakika | Ankara İtfaiyesi arama kurtarma köpeklerinin başarısı kanıtlandı

SAKARYA (İHA) - Ankara İtfaiyesi arama kurtarma köpeklerinin başarısı kanıtlandı

ANKARA Sakarya'da düzenlenen sınavda 81 köpek arasından seçilen 11 köpek arasında Ankara İtfaiyesi'nde görev yapan Malionis cinsi Rüzgar ve Çakıl adlı köpekler de yer almayı başardı.

Ankara İtfaiyesi, disiplinli çalışması ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarında önemli rol üstlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yetiştirdikleri arama kurtarma köpekleriyle de yeni başarılara imza atıyor. AFAD koordinesinde Sakarya'da düzenlenen Köpekli Arama Timleri Eğitim Yeterlilik Sınavı ve Görev Yeterlilik Sınavı'ndan Ankara İtfaiyesi iki başarı ile döndü. 81 ilden köpek ve eğitmenlerinin yer aldığı sınava Ankara İtfaiyesi, Malionis cinsi Rüzgar ve Çakıl adlı iki arama kurtarma köpeği ile katıldı. İki aşamalı yapılan sınavda 81 köpek arasından seçilen 11 köpeğin içinde yer alarak büyük başarı elde eden Rüzgar ve Çakıl, eğitmenleri ile Ankara İtfaiyesi'nin göğsünü kabarttı.

Ankara İtfaiyesi, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen depremde de Dora ve Ex adlı arama kurtarma köpekleri ile enkaz altında kalan insanları kurtararak, gizli kahramanlar olarak tüm Türkiye'de tanındı.