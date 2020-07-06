Son dakika haber! Ankara Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberi... Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralıANKARA'nın Sincan ilçesinde, sollama yapmak için karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.

Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı ANKARA'nın Sincan ilçesinde, sollama yapmak için karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaynak: DHA