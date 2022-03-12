Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.
ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
Bu kapsamda 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 646 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 193'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Şüphelilerin beyanda bulunduğu 1753 kişiden 376'sının FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel