Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı - Haberler

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Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde 646 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 193'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Şüphelilerin beyanda bulunduğu 1753 kişiden 376'sının FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Medya, Ocak, Güncel, Haberler

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