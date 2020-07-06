Son dakika haber... Ankara Emniyeti'nden 'modifiyeli araç' paylaşımı Son dakika haberi... Cezai işlem uygulanan modifiyeli araçlara ilişkin görüntüleri paylaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü, yapılan denetimlerde modifiyeli araç sürücülerine ağır trafik cezaları uygulandığını belirtti ve sürücüleri trafik kurallara uyulması konusunda uyardı.

Cezai işlem uygulanan modifiyeli araçlara ilişkin görüntüleri paylaşan Ankara Emniyet Müdürlüğü, yapılan denetimlerde modifiyeli araç sürücülerine ağır trafik cezaları uygulandığını belirtti ve sürücüleri trafik kurallara uyulması konusunda uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, haklarında işlem yapılan modifiyeli araçlara ilişkin görüntüleri, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ayrıca paylaşımda, Kabahatler Kanunu kapsamında 2018'de 3 bin 988, 2019'da 9 bin 87 araca işlem yapıldığı; 2018'de 3 bin 725, 2019'da 8 bin 666 kişiye işlem yapıldığını bildirildi. İşlem sayısının yüzde 128, şahıs sayısının yüzde 133 artış gösterdiği de kaydedildi.

Emniyet'ten yapılan paylaşımda, çevre ve gürültü kirliliğine "dur" denildiği belirtilerek, "Yapılan denetimlerde modifiyeli araç sürücülerine ağır trafik cezaları uygulanmaktadır. Lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA