Son dakika haber... Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

- Başkent'te DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı

ANKARA - Başkent'te gerçekleştirilen terör operasyonunda, DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen Irak uyruklu 18 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 2 Aralık Salı günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında Irak uyruklu oldukları tespit edilen 18 şahıs gözaltına alındı. Ankara genelinde DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise hala devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK