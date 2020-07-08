Son dakika haber! Ankara'dan kısa kısa Gelen son dakika haberine göre Nallıhan Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Nallıhan Belediyesi ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan haşereyle mücadele eden Belediye, mahallelerde yapılan günlük ilaçlamaların yanı sıra belirli periyotlarla parklar, dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi lavra üreme alanları da ilaçlıyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmasını aksatmadan sürdürüyor.

Güdül Belediyesi çalışmaları

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkent Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nin tek sakin şehrinin Güdül ilçesi olduğunu, bu anlamda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle el ele verdiklerini söyledi.

İlçede bulunan Kadınlar Kooperatifinin yaptığı ürünleri her fırsatta tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, "Belediyemize ziyarette gelenlere ürünleri tanıtıyoruz. Ziyaretçilerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Kooperatifin yaptığı ürünleri çeşitli alanlarda satışa sunarken, bu ürünleri Nida Gurme mağazasında da satışa sunduk. Ürünler gerek lezzeti, gerek paketlemesiyle oldukça beğeni aldı." dedi.

Kaynak: AA