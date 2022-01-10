Son dakika haber... Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 46 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 385 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
ANKARA (AA) - Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 385 şüpheliden 46'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 3-9 Ocak tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 5 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 300 gram esrar, 400 gram kokain, 700 gram metamfetamin, 300 gram bonzai, 10 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 385 zanlıdan 46'sı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri