Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

21.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:06

Son dakika haberi... Başkentte cep telefonu satışı ve tamiri üzerine hizmet veren iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Başkentte cep telefonu satışı ve tamiri üzerine hizmet veren iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı binanın altında faaliyet yürüten iş yerinde ilk belirlemelere göre, elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerini kullanılmaz hale getiren, binanın birinci katında ise maddi hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sırasında iş yeri sahibinin dışarıda olduğu, evde ise kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: İş yeri yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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