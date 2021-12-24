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Son dakika haber | Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber | Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Başkentte 5 bin 500 ecstasy hap ve 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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ANKARA (AA) - Başkentte 5 bin 500 ecstasy hap ve 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altındağ ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 5 bin 500 ecstasy hap, 1 kilo 600 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1335 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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