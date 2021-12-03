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Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Ankara'da polis ekipleri yaptıkları operasyonda toplam 9.190 gram eroin ele geçirdi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da polis ekipleri yaptıkları operasyonda toplam 9.190 gram eroin ele geçirdi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi ile Özlem Caddesi kavşağında 10 gram eroin ile yakalanan yabancı uyruklu Saeyd Ahmed A.(24), uyuşturucu maddeyi yabancı uyruklu Miraç A.(18) aldığını itiraf etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Miraç A. Keçiören'de 260 gram eroin ile yakalandı. Miraç A.'nın evinde yapılan aramalarda 8.920 gram eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonda ise toplam 9.190 gram eroin ele geçirilirken, 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

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