Son dakika haber | Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi yakınlarında, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
13.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:41
Ankara'da Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi yakınlarında, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
AA muhabirin edindiği bilgilere göre, Anadolu Otoyolu Akıncılar gişesi istikametinde mevsimlik işçileri taşıdığı öğrenilen 21 BD 877 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, çevrede bulunan hastanelere kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA