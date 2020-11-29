Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
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Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

29.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:00

Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük: "Toplam 15 trafik ekibimiz, 38 jandarma personelimiz ile yoğun bir şekilde toplu taşıma araçlarında denetlemelerimiz devam ediyor" Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, "Toplam 15 trafik ekibimiz, 38...

Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük:

"Toplam 15 trafik ekibimiz, 38 jandarma personelimiz ile yoğun bir şekilde toplu taşıma araçlarında denetlemelerimiz devam ediyor"

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ANKARA - Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, "Toplam 15 trafik ekibimiz, 38 jandarma personelimiz ile yoğun bir şekilde toplu taşıma araçları, dolmuşlar, taksiler ve otobüslerde denetlemelerimiz devam ediyor" dedi.

Artan vaka sayıları nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Başkent'te de korona virüs denetimleri en üst seviyeye çıkmış durumda. Denetimler kapsamında bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde toplu taşıma araçları denetlenerek sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimler, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük koordinesinde gerçekleşti.

İnsanların bir arada bulunduğu ve sıkça kullandığı belediye otobüsleri, dolmuşlar ve taksiler denetlenerek yolcu kapasitesinin aşımı, araç dezenfektasyonu ve maske kullanımı kontrol edildi. Çok sayıda trafik polisi ekibinin hazır bulunduğu denetimlerde kurallara uymayan kişilere idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca yolcu ve sürücülerinin Hayat Eve Sığar kodu sorgulama işlemleri de trafik polisleri ekibi tarafından uygulanarak kontrol edildi.

Denetlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Sincan Kaymakamı Küçük, "Bugün Sincan ilçemizde toplu taşıma araçlarında denetlemelerimiz devam ediyor. Toplam 15 trafik ekibimiz, 38 jandarma personelimiz ile yoğun bir şekilde toplu taşıma araçlarımızda, dolmuşlarımız, taksilerimiz ve otobüslerimizde denetlemelerimiz devam ediyor. Burada dikkat ettiğimiz hususlar yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı, dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı ve yolcularımızın maske kuralına uyup uymadığı. Aynı zamanda örneklem olarak seçeceğimiz yolcularımız ve dolmuş, taksi, belediye otobüsü şoförlerimizin de HES kodu uygulaması yapılarak kurallara uyup uymadığı, temaslı ya da pozitifse, bunlara uyup uyulmadığı konusunda denetlemeler yapıyoruz" dedi.

Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Ankara'da toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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