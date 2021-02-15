Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 kişi tutuklandı

15.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:12
Son dakika haber | Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 394 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 394 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 8-14 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 394 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Öte yandan operasyonlarda 25,7 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,1 kilogram esrar, bir kilogram kokain ve 1300 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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