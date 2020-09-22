Son dakika haber! Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları hastanede sağlıkçılara saldırdı
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Son dakika haber! Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları hastanede sağlıkçılara saldırdı

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.

Son dakika haber! Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları hastanede sağlıkçılara saldırdı
22.09.2020 02:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 02:13

ANKARA'da berber dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirince yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kendilerini bir odaya kapatırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri saldırgan grubu dağıttı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. Berberde tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K., 2 kardeşle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emrah K., yanında bulunan tabanca ile 2 kardeşe ateş etti. Ardından da olay yerinden kaçtı. Göğsünden vurulan Ahmet Ö. kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Fırat Ö.'nün de aynı hastanede tedavisine devam ediliyor. Cinayet şüphelisi Emrah K.'nın yakalanması için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma sürüyor.

YAKINLARI HASTANEYİ BASTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI ODAYA KAPANDIFırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yakınları, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak, saldırganların girmesini engellemeye çalıştı. Ardından ihbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle öfkeli kalabalık dağıtıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı.'DURUMU AĞIR DEĞİLDİ, SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜ' DİYEREK SALDIRDILAR

Saldırı anında kontrol için hastanede bulunan bir vatandaş, Ahmet Ö.'nün yakınlarının acil servis önünde sinir krizi geçirdiğini bazı kişilerin de sağlık çalışanlarına saldırıp, kapılara yüklendiğini belirterek, "Ölen kişinin durumunun ağır olmadığını, sağlık ekiplerinin ihmali olduğunu iddia ederek saldırdılar" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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