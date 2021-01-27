Son dakika haberi | Ankara'da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Ankara'da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:56
Son dakika haberi | Ankara'da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ilçesinde binalara ve evlerin kapılarına halkı kin ile düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiri bırakan bir kişinin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak ilçesinde binalara ve evlerin kapılarına halkı kin ile düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiri bırakan bir kişinin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 Ocak 2021 Günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde binaların ve evlerin kapılarına halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T. isimli şahıs, yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ankara'da halkı kin ile düşmanlığa sevk eden bildiri dağıtan 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 20:57:08. #1.16#
title