Son dakika haber: Ankara'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişinin ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Ankara'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişinin ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ankara'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişinin ölümüyle ilgili bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen C.A'nın (55) ölümü üzerine çalışma başlattı.

C.A'nın sahte içkiyi aldığı iddia edilen H.İ.E. (52) ile oğlu D.E. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar sahte içki ele geçirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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